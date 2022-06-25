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    İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

    İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi.
    • 25.06.2022 - 21:31
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 21:32
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    İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

    Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, örgüt içindeki çözülmelerde devam ediyor…

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 3 terörist daha silah bıraktı.

    Güvenlik güçlerine teslim oldular

    Açıklamada, PKK'dan kaçan teröristlerin, güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

    Teslim olan örgüt mensuplarının 2014, 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    2022'de 50 terörist teslim oldu

    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi.

    İçişleri Bakanlığı: PKK dan kaçan 3 terörist teslim oldu #1

    İçişleri Bakanlığı: PKK dan kaçan 3 terörist teslim oldu #2


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