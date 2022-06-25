Haberler

Gündem Haberleri

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: PKK'dan kaçan 3 terörist teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 50'ye yükseldi.