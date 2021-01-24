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    İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'lı 5 terörist, ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'lı 5 terörist, ikna yoluyla teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 örgüt mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.
    • AA
    • 24.01.2021 - 18:16
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 18:36
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    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 1'i aşırı sol, 4'ü PKK/KCK'lı olmak üzere 5 terör örgütü mensubu, Türkiye'ye giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.

    1993-2015 YILLARI ARASI FAALİYET YÜRÜTTÜKLERİ ÖĞRENİLDİ

    Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2015 yılları arasında terör örgütlerine katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

    "SOL TERÖR ÖRGÜTLERİNDEN BU YILIN İLK TESLİM OLMASI GERÇEKLEŞTİ"

    Açıklamada, "2021 yılı içerisinde PKK/KCK terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 14'e yükselirken, sol terör örgütlerinden ise bu yılın ilk teslim olması gerçekleşti." ifadelerine yer verildi.

    İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK lı 5 terörist, ikna yoluyla teslim oldu #1

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