İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 641 kişi yakalandı

Başsavcılıklarla koordineli 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, 42 ilde 27-28 Kasım tarihlerinde PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyon gerçekleştiğini açıkladı.

641 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucu 641 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjörün ele geçirildiği; örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulduğu bildirildi.