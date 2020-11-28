Euro
9.3516
-0.39%
Dolar
7.8137
-0.74%
Altın
449.33
-1.9%
Borsa
1.329
-1.02%
Bitcoin
136.027
2.93%
EXEN Coin
9.03
-7.57%
12ºC
İstanbul
Açık 12 C
    İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 641 kişi yakalandı

    İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 641 kişi yakalandı

    Başsavcılıklarla koordineli 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 28.11.2020 - 17:21
    • Güncelleme : 28.11.2020 - 17:45
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İçişleri Bakanlığı, 42 ilde 27-28 Kasım tarihlerinde PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik operasyon gerçekleştiğini açıkladı.

    641 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Eş zamanlı düzenlenen operasyonlar sonucu 641 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

    Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek, şarjörün ele geçirildiği; örgütsel doküman ve dijital materyallere de el konulduğu bildirildi.

    İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK ya yönelik operasyonda 641 kişi yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir