İçişleri Bakanlığı: Ramazan Bayramı'nda 95 bin 948 personel görev yapacak

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı'nda yapılacak uygulamalarla ilgili açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma, seyahat kısıtlaması ve denetim faaliyetleriyle ilgili uygulanacak önlemlere ilişkin açıklama yaptı.

Ramazan Bayramı'nı kapsayacak süre içinde, "Şehirlerarası Seyahat Kısıtlamasına Dair Denetimler" çerçevesinde; şehirlerarası yollar üzerinde kolluk kuvvetlerince 1167 yol kontrol noktası oluşturulduğu, bu yol kontrol noktalarında 16 bin 669 kolluk personelinin görev yapacağı belirtildi.

GÖREV ALACAK KOLLUK PERSONELİ SAYISI

Denetimlerde toplam 7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personelin görev alacağı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu dönemde ayrıca kolluk kuvvetlerince yaya ve motorize devriye hizmetlerine ağırlık verilerek sokağa çıkma kısıtlamasına dair denetimlere aralıksız 7/24 esasına göre devam edilecektir. Bu çerçevede her gün ortalama 13 bin 938 yaya/motorize devriye ekibinde 78 bin 230 kolluk personeli sokağa çıkma kısıtlaması tedbirine dair denetim faaliyetlerinde görev alacaktır." denildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"DENETİMLER TÜM HIZIYLA SÜRDÜRÜLECEK"

"Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerin ve aziz milletimizin bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koydukları sabırlı ve fedakar tavrın etkisiyle 16 Nisan 2021 günü 62 bin 939’a kadar yükselen günlük vaka sayısı 10 Mayıs 2021 günü itibariyle 13 bin 604’e kadar gerilemiştir.

Salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hızıyla sürdürülecektir.





"SEYAHAT İZİN BELGELERİ TEK TEK KONTROL EDİLECEK"

Yol kontrol noktalarında görevli kolluk personelince özel araç veya toplu taşıma araçlarıyla şehirlerarası seyahat edenlerin 'seyahat izin belgeleri' tek tek kontrol edilecek ve seyahat izin belgesi olmadan şehirlerarası seyahat edenlerin tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.

Sokağa Çıkma Kısıtlamasına Dair Denetimler çerçevesinde; gerek şehir içi kontrol noktaları gerekse devriye ekipleriyle etkin bir denetim gerçekleştirilecektir.

Şehir içi cadde ve sokaklarda kolluk kuvvetlerince oluşturulan toplam 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personeli görev yapacak olup gerçekleştirilecek denetimlerde geçerli bir muafiyetin var olup olmadığı, çalışma izni görev belgesi kontrolü ile dışarıda bulunulan durumun muafiyet nedeni, zamanı ve güzergahı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir.





TEDBİRLERE UYULMASI ÇAĞRISI

Salgın denetim ekiplerince de tam kapanma dönemi sonuna kadar işyeri denetimleri tam kapasiteyle sürdürülecektir.

Üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülmesi ve vatandaşlarımızın temel gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarının tedarikinin sağlanması amacıyla am kapanma döneminde muafiyet tanınan işyerlerine (fabrikalar, organize sanayi bölgeleri, fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcı, yeme-içme yerleri vb.) yönelik denetimler İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde görevli denetim ekiplerince (zabıta ve diğer kamu personeli marifetiyle) kesintisiz ve etkin şekilde sürdürülmeye devam edilecektir.

Tam kapanma tedbirlerinin geçerli olduğu Ramazan Bayramı süresince de aziz milletimizin tedbirlere uymaya devam edeceğini biliyor ve gösterilen fedakarlıklar için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz."