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    İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist daha teslim oldu

    Yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 örgüt mensubu daha örgütten ayrıldı.
    • DHA
    • 12.11.2020 - 13:50
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 14:56
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    İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor.

    Çalışmalar kapsamında olumlu sonuçlar elde edilirken, 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

    ÖRGÜTTEN AYRILAN TERÖRİST SAYISI 197'YE YÜKSELDİ

    Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, teslim olan teröristin 2015 yılında terör örgütüne katıldığı duyuruldu.

    1 Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısının ise 197’ye ulaştığı bildirildi.

    İçişleri Bakanlığı: Şırnak ta 1 terörist daha teslim oldu #1

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