İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist daha teslim oldu

Yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 örgüt mensubu daha örgütten ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında olumlu sonuçlar elde edilirken, 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

ÖRGÜTTEN AYRILAN TERÖRİST SAYISI 197'YE YÜKSELDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, teslim olan teröristin 2015 yılında terör örgütüne katıldığı duyuruldu.

1 Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısının ise 197’ye ulaştığı bildirildi.