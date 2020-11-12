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- İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist daha teslim oldu
Yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 örgüt mensubu daha örgütten ayrıldı.
- DHA
- 12.11.2020 - 13:50
- Güncelleme : 12.11.2020 - 14:56
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları devam ediyor.
Çalışmalar kapsamında olumlu sonuçlar elde edilirken, 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.
ÖRGÜTTEN AYRILAN TERÖRİST SAYISI 197'YE YÜKSELDİ
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, teslim olan teröristin 2015 yılında terör örgütüne katıldığı duyuruldu.
1 Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısının ise 197’ye ulaştığı bildirildi.