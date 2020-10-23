İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu 1 terörist daha örgütten ayrıldı.

Türkiye'nin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

Bu kapsamda PKK terör örgütü mensubu 1 terörist daha teslim oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, "Bakanlığımız koordinesinde EmniyetGM ve Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK Terör Örgütü mensubu 1 terörist, Şırnak’ta ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2010 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

185 TERÖRİST TESLİM OLDU

Açıklamanın devamında, 1 Ocak’tan bugüne sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 185'e ulaştığı da belirtildi.