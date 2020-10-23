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- İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu
Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu 1 terörist daha örgütten ayrıldı.
- İHA
- 23.10.2020 - 10:54
- Güncelleme : 23.10.2020 - 10:54
Türkiye'nin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.
Bu kapsamda PKK terör örgütü mensubu 1 terörist daha teslim oldu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU
İçişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, "Bakanlığımız koordinesinde EmniyetGM ve Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK Terör Örgütü mensubu 1 terörist, Şırnak’ta ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2010 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi." ifadeleri kullanıldı.
185 TERÖRİST TESLİM OLDU
Açıklamanın devamında, 1 Ocak’tan bugüne sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 185'e ulaştığı da belirtildi.