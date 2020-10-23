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    İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu 1 terörist daha örgütten ayrıldı.
    • İHA
    • 23.10.2020 - 10:54
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 10:54
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    İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 1 terörist teslim oldu

    Türkiye'nin, terörle mücadele kapsamında yürüttüğü ikna çalışmaları sonuç vermeye devam ediyor.

    Bu kapsamda PKK terör örgütü mensubu 1 terörist daha teslim oldu.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI DUYURDU

    İçişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, "Bakanlığımız koordinesinde EmniyetGM ve Jandarma tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK Terör Örgütü mensubu 1 terörist, Şırnak’ta ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristin, 2010 yılında örgüte katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

    185 TERÖRİST TESLİM OLDU

    Açıklamanın devamında, 1 Ocak’tan bugüne sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 185'e ulaştığı da belirtildi.

    İçişleri Bakanlığı: Şırnak ta 1 terörist teslim oldu #1

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