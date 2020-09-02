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    İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2020 - 18:14
    • Güncelleme : 02.09.2020 - 18:14
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    İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu

    Terör örgütünde çözülme devam ediyor...

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubunun, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.

    "OCAKTAN BU YANA İKNA YOLUYLA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 146'YA YÜKSELDİ"

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

    "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütüne 2014 ve 2016 yılında katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 146’a yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

    İçişleri Bakanlığı: Şırnak ta 2 terörist teslim oldu #1

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