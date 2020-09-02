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- İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
- Haber Merkezi
- 02.09.2020 - 18:14
- Güncelleme : 02.09.2020 - 18:14
Terör örgütünde çözülme devam ediyor...
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmaları neticesinde 2 terör örgütü mensubunun, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu duyuruldu.
"OCAKTAN BU YANA İKNA YOLUYLA TESLİM OLAN TERÖRİST SAYISI 146'YA YÜKSELDİ"
Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
"İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 terör örgütü mensubu, bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Terör örgütüne 2014 ve 2016 yılında katıldıkları tespit edilen örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet gösterdikleri öğrenildi. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 146’a yükseldi. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."