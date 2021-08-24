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    İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde 3 bölücü örgüt mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 13:42
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 14:00
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    İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütleri ile mücadele kapsamında sınır içinde ve ötesinde yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Eren-13 operasyonlarında görev yapan komandolar, teröristlerin inlerinden çıkmasına müsaade etmiyor.

    İçişleri Bakanlığı, devam eden operasyonlara ilişkin yeni bir bilgi paylaştı.

    Bakanlık, Şırnak'ın merkez ilçesinde, Gabar Dağı Güleşli bölgesinde operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

    HAVA KUVVETLERİ'NİN DESTEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Operasyonun Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri'nin desteği ile gerçekleştirildiği belirtildi.

    Başarılı operasyon sonucunda, 3 teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

    İçişleri Bakanlığı: Şırnak ta 3 terörist etkisiz hale getirildi #1

    "BÖLGEDE OPERASYONLARA DEVAM EDİLMEKTEDİR"

    İçişleri Bakanlığı tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklama şöyle:

    "Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı Güleşli bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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