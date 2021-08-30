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- İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 4 bölücü örgüt mensubu öldürüldü
İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 4 bölücü örgüt mensubu öldürüldü
Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu kapsamında J-SİHA destekli operasyonda, 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
- DHA
- 30.08.2021 - 10:00
- Güncelleme : 30.08.2021 - 10:15
İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak Evran Operasyonu" kapsamında, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleriyle operasyon düzenlendi.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Jandarma silahlı insansız hava aracının (J-SİHA) da kullanıldığı operasyonda, silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.