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    İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "5 bölücü terör örgüt mensubu Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.
    • AA
    • 16.08.2020 - 17:38
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    İçişleri Bakanlığı: Şırnak'ta 5 terörist teslim oldu

    Terör örgütünde çözülme sürüyor…

    İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren 5 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu." denildi.

    OCAK'TAN BU YANA 136'YA YÜKSELDİ

    Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlenirken, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 136'ya yükseldi.

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