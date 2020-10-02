İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı: Eylül ayında 171 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı eylülde iç güvenlik operasyonlarında 12'si arananlar listesinden, 171 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Teröre karşı verilen mücadele hız kesmeden devam ederken, eylül ayında avlanan terörist sayısı da açıklandı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 12'si arananlar listesinden olmak üzere toplamda 171 teröristin etkisiz hale getirildiği duyurdu.

EYLÜLDE 171 TERÖRİSTİN DAHA ÜSTÜ ÇİZİLDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"2020 Eylül ayında 9’u büyük, 23’ü orta çaplı olmak üzere kırsal alanda 10 bin 229, şehir operasyonlarında bin 425 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda kırmızı kategoriden 2, mavi kategoriden 1, turuncu kategoriden 4, gri kategoriden 5 olmak üzere toplam 171 kişi tutuklanmıştır. Bu kişilerden 67’si ölü, 74’ü sağ/yaralı ve 30’u teslim olma yoluyla etkisiz hale getirilmiştir. Başarılarından dolayı emeği olan herkesi tebrik ediyoruz."