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    İçişleri Bakanlığı teröristlerin 20 mağara ve 35 sığınağının imha ediliğini duyurdu

    Şırnak'taki askerler, Gabbar ve Cudi Dağı operasyonlarında, bölücü terör örgütüne ait 20 mağara, 35 sığınak ve çok sayıda mühimmat imha etti.
    • 21.04.2022 - 10:53
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    İçişleri Bakanlığı teröristlerin 20 mağara ve 35 sığınağının imha ediliğini duyurdu

    Kahraman Türk askeri, PKK'lı terörislerin inlerine girmeye devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, Şırnak Jandarma Komutanlığı'nın Gabbar ve Cudi Dağı bölgelerinde sürdürdüğü operasyonda, PKK terör örgütüne air 20 mağara ve 35 sığınağın imha edildiğini duyurdu.

    Yazılı açıklamada; terörle mücadele operasyonlarının, bölge halkının desteğiyle inançlı ve kararlı olarak devam ettiği belirtildi.

    Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

    DHA'nın haberine göre, Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

    "Gabar ve Cudi Dağı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda; bölücü terör örgütüne ait 20 mağara ve 35 sığınak imha edildi. İmha edilen mağara ve sığınaklar içerisine gizlenmiş; 3 adet AK-47 Kalaşnikov tüfek, 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Law silahı, 1 adet av tüfeği, 200 adet el bombası, 10 adet roketatar mühimmatı, 1 adet aydınlatma mühimmatı, 5 adet G-3 Piyade Tüfeği şarjörü, 2 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 2 adet sevk fişeği, 1 adet keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet güneş paneli, çok miktarda muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler yerinde imha edildi" denildi.

     

    İçişleri Bakanlığı teröristlerin 20 mağara ve 35 sığınağının imha ediliğini duyurdu #1


    İçişleri Bakanlığı teröristlerin 20 mağara ve 35 sığınağının imha ediliğini duyurdu #2

    İçişleri Bakanlığı teröristlerin 20 mağara ve 35 sığınağının imha ediliğini duyurdu #3

    İçişleri Bakanlığı teröristlerin 20 mağara ve 35 sığınağının imha ediliğini duyurdu #4

    İçişleri Bakanlığı teröristlerin 20 mağara ve 35 sığınağının imha ediliğini duyurdu #5

    İçişleri Bakanlığı teröristlerin 20 mağara ve 35 sığınağının imha ediliğini duyurdu #6


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