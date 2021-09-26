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    İçişleri Bakanlığı: Trafikte kural tanımazlığa izin yok

    İçişleri Bakanlığı: Trafikte kural tanımazlığa izin yok

    Bakanlık, 2021 yılının ilk 8 ayında trafikte yetkisiz çakar kullanan, makas atan ve drift yapan toplam 54 bin 629 araca işlem uygulandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 26.09.2021 - 14:33
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    Trafikte yaşanan çakar, makas ve drift krizlerinin önüne geçmek için başlatılan denetimler aralıksız sürüyor.

    Yollarda birçok kişinin canını tehlikeye atan trafik magandaları tek tek tespit ediliyor ve gerekli cezalara tabii tutuluyor.

    8 AYLIK CEZA RAPORU

    Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, Twitter hesabı üzerinden 2021 yılının 8 aylık bilançosunu açıkladı.

    Bakanlık verilerine göre; usülsüz çakara yönelik 3 bin 847 ceza işlemi yapıldı. Böylelikle geçen yıla göre bu işlemlerde yüzde 73,9 oranında bir artış yaşandı.

    Kazalara yol açan makas denetimlerinde de işlem uygulanan araç sayısı geçen seneye göre 8,9’luk artışla 47 bin 310 oldu.

    Drift ihlaline yönelik denetimlerde ise 3 bin 472 araca 'trafik güvenliğini tehlikeye soktukları' gerekçesiyle ceza uygulandı.

    İçişleri Bakanlığı: Trafikte kural tanımazlığa izin yok #1

    "KURAL TANIMAZLIĞA İZİN YOK"

    Bakanlık paylaşımında, "Trafikte Kural Tanımazlığa İzin Verilmedi. 2020 yılının ilk 8 ayında, usulsüz çakar kullanımı, makas atma ve driftten 49 bin 87 araca işlem yapılırken; 2021 yılı ilk 8 ayında işlem yapılan araç sayısı yüzde 11,3 artışla 54 bin 629'a yükseldi." ifadeleri de yer aldı.

    2020 YILI VERİLERİ

    2020 yılının ilk 8 aylık ceza raporu ise şu şekilde:

    • Uusülsüz çakara yönelik 2 bin 212 işlem,
    • Makas atmaya 43 bin 443 işlem,
    • Drift denetimlerinde 3 bin 432 araca yaptırım uygulandı.

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    İçişleri Bakanlığı: Trafikte kural tanımazlığa izin yok #2

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