İçişleri Bakanlığı uyardı: 3 bölgede 'sağanak' bekleniyor

Tüm yurtta etkili olan sıcak hava dalgası yerini yağışlı havaya bırakıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabahın erken saatlerinden öğleye kadar kent genelinde kuvvetli sağanak yağışların etkili olacağını duyurmasının ardından bu kez İçişleri Bakanlığı'ndan bir uyarı açıklaması geldi.

3 BÖLGE İÇİN "SAĞANAK" UYARISI

İçişleri Bakanlığı, bugün İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Açıklama, Bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı.

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ALINAN SON BİLGİLER

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanak yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak); akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale'nin kuzeyi) ve Orta Karadeniz'de (Samsun, Çorum ve Amasya) yerel kuvvetli olması bekleniyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN, YETKİLİ MERCİLERİN UYARILARINI DİKKATE ALMALARINI ÖNEMLE HATIRLATIYORUZ"

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

İstanbul Valiliği de vatandaşlara tedbir çağrısında bulundu.

Ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çeken valilik, vatandaşlardan mümkün olduğunca riskli bölgelerden uzak durmalarını istedi.

BAZI İLÇELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

İstanbul’un kuzey ilçeleri için kritik uyarı geldi. Meteoroloji’nin tahminlerine göre Arnavutköy, Eyüpsultan, Çatalca ve Sarıyer’de yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Valilik, yağışların yol açabileceği sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar konusunda vatandaşları uyardı.