İçişleri Bakanlığı uyardı: Sel alanlarında güvenli bölgeleri terk etmeyin

İçişleri Bakanlığı; Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki vatandaşlardan bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri uyarısında bulundu.

Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta önceki gün yaşanan sağanak yağışlar sonrası meydana gelen sellerde çok sayıda evi su basarken, araçlarda büyük hasar meydana geldi. Yüzlerce evin elektrik kesintisi yaşadığı bölgede mahsur kalan vatandaşlar, Hava desteğiyle yürütülen tahliye çalışmalarıyla afet bölgesinden çıkarılıyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI UYARDI: GÜVENLİ BÖLGELERDE KALIN

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki vatandaşlardan bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemelerini isteyerek, sel bölgelerindeki yolların kullanılmaması uyarısında bulundu.

Bozkurt ilçesinde mahsur kalanlar kepçe ile kurtarılıyor-Video

"YOLLARI KULLANMAYIN"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kastamonu, Bartın, Sinop valilikleri ile yapılan değerlendirmeler neticesinde, bölgede etkili olan sağanak yağışların devam etmesi ve buna bağlı olarak taşkın ve heyelan riski nedeniyle vatandaşlarımızın bulundukları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları önem arz etmektedir. Sel bölgesinde arama kurtarma ekiplerimizce vatandaşlarımızı güvenli alanlara tahliye işlemleri devam etmektedir."