İçişleri Bakanlığı: Uygulamalarda 36 bin 344 göçmen yakalandı

İçişleri Bakanlığı, uygulamalarda 36 bin 344 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, yasa dışı göçle mücadeleye ilişkin verileri paylaştı.

Buna göre Bakanlık, uygulamalarda 36 bin 344 göçmenin yakalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamalarda veriler şu şekilde:

"Uygulamalarda 3535’i yabancı uyruklu ve 336’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 3871 şahsa ise idari yaptırım uygulandı.

Uygulamalarda aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2 bin 545 organizatöre adli işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı.

Planlı ve rutin operasyonlarda; 414 kamyon-kamyonet, 138 otobüs-otomobil, 10 tekne, 36 bot ve bot motorunun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilerek, adli mercilere teslim edildi.

Ayrıca, 115 adet sahte pasaport, 5227 adet cep telefonu, 40 adet ruhsatsız av tüfeği/tabanca, 1289 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 18 bin 144 gr esrar, 107 gr eroin, 194 gr bonzai, 572 gr metamfetamin, 95 adet ecstasy, 9 captagon hap ve 680 adet sentetik ecza ele geçirildi."

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