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    İçişleri Bakanlığı: Uygulamalarda 36 bin 344 göçmen yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, uygulamalarda 36 bin 344 kaçak göçmenin yakalandığını duyurdu.
    • 19.04.2022 - 14:43
    • Güncelleme : 19.04.2022 - 14:47
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    İçişleri Bakanlığı: Uygulamalarda 36 bin 344 göçmen yakalandı

    İçişleri Bakanlığı, yasa dışı göçle mücadeleye ilişkin verileri paylaştı.

    Buna göre Bakanlık, uygulamalarda 36 bin 344 göçmenin yakalandığını duyurdu.

    Yapılan açıklamalarda veriler şu şekilde:

    "Uygulamalarda 3535’i yabancı uyruklu ve 336’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 3871 şahsa ise idari yaptırım uygulandı.

    Uygulamalarda aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 2 bin 545 organizatöre adli işlem yapıldı, idari para cezası uygulandı.

    Planlı ve rutin operasyonlarda; 414 kamyon-kamyonet, 138 otobüs-otomobil, 10 tekne, 36 bot ve bot motorunun düzensiz göç amacıyla kullanıldığı tespit edilerek, adli mercilere teslim edildi.

    Ayrıca, 115 adet sahte pasaport, 5227 adet cep telefonu, 40 adet ruhsatsız av tüfeği/tabanca, 1289 adet mermi, 18 adet kesici/delici alet, 18 bin 144 gr esrar, 107 gr eroin, 194 gr bonzai, 572 gr metamfetamin, 95 adet ecstasy, 9 captagon hap ve 680 adet sentetik ecza ele geçirildi."

    AYRINTILAR GELİYOR..


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