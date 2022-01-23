İçişleri Bakanlığı, 'zikir çeken rütbeliler' iddialarını yalanladı

Jandarma Genel Komutanlığı’nda ‘zikir çeken rütbeliler’ iddialarına yönelik açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, tüm iddiaların yalan ve iftiradan ibaret olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın Jandarma Genel Komutanlığı’nda ‘zikir çeken rütbeliler’ iddiasına, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan yanıt geldi.

Bakan Yardımcısı Ersoy, açıklamaların gerçekle ilgilisi olmadığını, tamamının yalan ve iftiradan ibaret olduğunu söyledi.

Ersoy, "Kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

“GERÇEKLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ OLMAYAN İDDİA”

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

“Rüzgarsız havada dönen fırıldağın mutlaka bir üfleyeni vardır sözü misali, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir iddia ile Murat Bakan’ın da başka vesilelerle terörle mücadelesiyle devletine, vatanına, milletine borcunu ödeyen Kahraman Jandarma Teşkilatımızı bu başarısından dolayı iftiralarıyla yıpratmak isteyenler tarafından harekete geçirildiği görülmektedir.





“MİLLETİN EVLATLARININ, DİNİ İNANÇ VE İBADETLERİ ÜZERİNDEN YIPRATILMASINA ASLA İZİN VERİLMEYECEKTİR”

Murat Bakan gibiler ve HDP’li dostları ne kadar üzülseler de Kahraman Jandarmamız kanunlardan, milli ve manevi değerlerinden aldığı güç ve ilhamla vatanını savunmaya devam edecektir. Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla “Mehmetçik Ruhuyla”inançla ve kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir. Tamamı yalan ve iftiradan ibaret olan bu ve benzeri iddialarla “Mehmetçik Ruhuyla” inançla ve kahramanca görevini ifâ eden bu milletin ve medeniyetin evlatlarının, dini inanç ve ibadetleri üzerinden yıpratılmasına da asla izin verilmeyecektir."

CHP'Lİ VEKİL BAKAN’IN İDDİASI

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki çeşitli dini yapılanmaların varlık gösterdiği ve personelleri kendi bünyelerine katmaya çalıştıklarını iddia etmişti.

İddialarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya "Jandarma’nın en mahrem yeri harim-i ismeti olan İstihbarat Başkanlığı’nın odalarında zikir çeken rütbeliler kimlerdir?" diye sormuştu.