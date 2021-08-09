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    İçişleri Bakanlığı'na sözleşmeli bilişim personel alımı

    İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, sözleşmeli 22 bilişim personeli alınacak.
    • AA
    • 09.08.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 10:27
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    İçişleri Bakanlığı'na sözleşmeli bilişim personel alımı

    İçişleri Bakanlığı, 22 sözleşmeli bilişim personeli alımı gerçekleştirecek.

    İçişleri Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 16-22 Ağustos tarihleri arasında www.icisleri.gov.tr adresindeki "2021 yılı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınavı Başvuru Formu" üzerinden ilgili sınav duyurusu bölümündeki link aracılığıyla e-Devlet şifresi ile müracaatını yapabilecek.

    SINAV ADAYLARI LİSTESİ 26 AĞUSTOS'TA YAYINLANACAK

    Posta yolu ile veya bizzat müracaat kabul edilmeyecek. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi, İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde 26 Ağustos'ta ilan edilecek.

    21-23 EYLÜL TARİHLERİNDE SÖZLÜ SINAV

    Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacak. Sözlü sınav, 21-23 Eylül'de İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yapılacak.

    Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.icisleri.gov.tr adresinden ilan edilecek.

    İçişleri Bakanlığı na sözleşmeli bilişim personel alımı #1

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