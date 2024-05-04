İçişleri Bakanlığı'nda tasarruf tedbirleri kapsamında koruma aracı ve polisi azaltıldı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla, İçişleri Bakanlığı'nda kamuda tasarruf tedbirleri uygulamaya koyuldu.

AA

Kamuda tasarruf dönemi başladı ve devam ediyor.

Her alanda uygulanmaya başlanan kamuda tasarruf tedbirlerine İçişleri Bakanlığı'da dahil oldu.

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi adına hayata geçirilen uygulamalarda İçişleri Bakanlığı'nda koruma aracı ve polisi azaltıldı.

Konuya dair bakanlığın sosyal medya hesabından açıklama geldi.

"Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere..."

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tasarruf tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'nın talimatlarıyla, Sayın Bakanımızın araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcılarımızın koruma araç ve koruma polis sayıları azaltılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tasarruftan kamuda gereksiz harcamaların ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması anlaşılmalıdır." diyerek kamuda tasarruf tedbirlerine dair net mesaj vermişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)