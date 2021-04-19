İçişleri Bakanlığı 6 belediye hakkında iltica soruşturması başlattı

İçişleri Bakanlığı’ndan "12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor" açıklaması yapıldı.

Türkiye'den bazı belediyeler aracılığıyla insan kaçakçılığı yapıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Malatya'dan Almanya'ya gri pasaportla giden 45 kişiden 43'ü ülkeye geri dönmedi.

İçişleri Bakanlığı, başlattığı çalışmayı derinleştirdi ve 6 belediye hakkında soruşturma açtı.

Soruşturma açılan belediyeler arasında CHP, İyi Parti, HDP ve AK Parti yönetiminde olan belediyeler var.

10 BİN EURO'YA AVRUPA

Edinilen bilgilere göre; bazı belediyeler yurt dışına çıkmak isteyenlere aracılık ederek kültür turu adı altında 10 bin ile 20 bin euro arasındaki ücretler karşılığında isteyenleri yurt dışına götürüyor.

Belediye aracılığıyla Türkiye'den ayrılarak Avrupa'ya giden bir kaçak, Habertürk yazarı Sevilay Yılman'a süreci anlattı.

BELEDİYE İLE YURT DIŞINA KAÇAN KİŞİ SÜRECİ ANLATTI

Sevilay Yılman'ın yazısından bir kısım;

Nasıl oldu peki gri pasaporta kavuşman?

“Valla hiçbir şey yapmadan oldu. Bana dediler nüfus cüzdanınla parayı getir, gerisini bize bırak. Öyle de oldu. Parayı götürdüm söyledikleri emanetçi adrese. 15 gün sonra gri pasaport elimdeydi….”

O adres neresiydi?

“Bingöl merkezde bir kuyumcuydu. Orada toplanıyordu paralar, kimlikler…”

Sonra?

“Sonra tarih verdiler. Otobüsle götüreceğiz dediler. Bindik otobüse çıktık yola. Hiç sorun yaşamadan da vardık Almanya’ya… Zaten aynı şehre de gelmedik. Hepimiz değişik şehirlerde indik. Essen, Hannover, Bremen… Ben Hamburg’u istedim. Çünkü akrabalarım buradaydı… “

Kaç kişiydiniz?

“Bir otobüs dolusuyduk… Ama bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Siz sanıyorsunuz ki 45-50 kişidir bu yolla çıkan. Bu yanlış bilgi. Sırf bizim Bingöl’den benim tanıdığım, burada hala görüştüğüm 150 kişi var. 2019-2020 yılları arasında Bingöl’den en az 450-500 kişi böyle çıkarıldı. Bu işin merkezi de Bingöl’dür. Siz oraya iyice bir bakın bence. Çünkü bu işin esas mimarı sizin de yazınızda yazdığınız gibi Ali Ayrancı’dır. Bingöllüdür kendisi ve çevresi çok geniştir. Eli kolu çok uzun bir vatandaştır… Bir de Sedat diye biri var. Soyadını bilmiyorum ama İstanbul’da yine Bingöllü biri…”

HANGİ BELEDİYELER

Balıkesir Gömeç Belediyesi, Adıyaman Gölbaşı Belediyesi, Burdur Yeşilova Belediyesi, Yozgat Yerköy Belediyesi, Şanlıurfa Suruç Belediyesi, Ordu Korgan Belediyesi hakkında soruşturma başlatıldı.

SORUŞTURMA 12 MART'TA BAŞLATILDI

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor.

KÜLTÜR TURU DİYE YURT DIŞINA KAÇIRIYORLAR

Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu”, “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır.” denildi.