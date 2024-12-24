İçişleri Bakanlığı'ndan 6 il için turuncu kodlu yağış uyarısı

DHA

İçişleri Bakanlığı'ndan yağış uyarısı geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre; 24 Aralık 2024 Salı günü 6 ilde İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın, Isparta için turuncu uyarı verildi.

AFAD TARAFINDAN BİLGİLENDİRME YAPILACAK

Yapılan açıklamada, turuncu uyarı verilen illerde yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından SMS yoluyla bilgilendirilme yapılacağı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antalya’da 24 Aralık’ta taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyurularak, turuncu uyarı verilen illerde; AFAD İl Müdürlüklerinden ve ilgili diğer tüm kurumlardan: 7 bin 749 personel, 3 bin 118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompanın hazır beklemekte olduğu söylendi.

"SEL VE TAŞKIN RİSKİ TAŞIYAN BÖLGELERDEN UZAK DURUN"

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, "Vatandaşlarımızdan, Meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmelerini ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmalarını önemle rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Balıkesir, Bursa ve Yalova çevreleri ile Çanakkale'nin güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İzmir, Uşak, Manisa ve Denizli çevrelerinde kuvvetli, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 11°C

Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana ve Mersin çevrelerinde kuvvetli, Batı Akdeniz'de çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Çarşamba) gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Şanlıurfa dışında) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu