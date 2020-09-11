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    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge

    Genelgeye göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.
    • AA
    • 11.09.2020 - 12:07
    • Güncelleme : 11.09.2020 - 12:07
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    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge

    İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişilere ilişkin genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

    Genelgeye göre evde izolasyon koşullarını ihlal eden kişiler, karantina süreçlerini yurt ve pansiyonlarda tamamlayacak.

    Yurt ve pansiyonların güvenliği, mülki idare amiri gözetiminde kesintisiz sürdürülecek, bunun için yeteri kadar personel görevlendirilecek.

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