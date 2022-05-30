İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'maske' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'maske' genelgesi

Bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye göre; toplu taşıma araçlarında uygulanan zorunlu maske kullanımı sona erdi.

Yaklaşık 2,5 yıldır etkili olan koronavirüs salgınında vaka sayılarının binlerin altına düşmesiyle toplu taşımalarda uygulanan maske zorunluluğu bugün itibarıyla kaldırıldı.

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, 81 valiliğine konuyla ilgili genelge gönderdi.

Bireysel korunma aşamasına geçildi

Genelgede; salgının Türkiye’de görülmeye başladığı andan itibaren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ışığında kabinede kararlaştırılan tedbirler ve bu tedbirlere yönelik denetimlerin genelgeler aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Son günlerde vakaların 1000’in altında düşmesiyle salgının toplum sağlığını tehdit eden bir unsur olmaktan çıktığı, salgından bireysel korunma aşamasına geçildiği belirtildi.

Sadece sağlık kuruluşlarında takılacak

Vaka sayılarındaki düşüşle birlikte Sağlık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelge ile toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğuna ilişkin uygulamaya son verilirken, sağlık kuruluşlarında maske kullanım uygulamasına ise devam edilecek.

İHA'nın haberine göre valilikler ve kaymakamlıklarca salgının seyri dikkatle takip edilecek, lokal seviyede ihtiyaç duyulabilecek tedbirler İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca değerlendirilerek gerekli kararlar alınacak.