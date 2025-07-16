İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Şile Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Belediyelerde yolsuzluğa geçit verilmiyor.

Bu kapsamda da CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonları devam ediyor...

Son operasyon Şile Belediyesi'ne düzenlenmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Şile Belediyesine yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI, RÜŞVET GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Özgür Kabadayı ile şüpheliler Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.

Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

"TUTUKLANMASI ÜZERİNE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma ve Rüşvet Almak' suçlarından soruşturma yürütüldüğü, bu soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14.07.2025 tarih ve 2025/824 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

CHP'Lİ 16 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

31 Mart yerel seçimlerinden birinci parti çıkan CHP’nin kazandığı 17 belediyeye, son 15 ay içerisinde çeşitli suçlamalarla operasyonlar düzenlendi.

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de olduğu toplam 16 belediye başkanı tutuklandı.

Son olarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Ahmet Şahin 8 Temmuz'da tutuklandı. Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

CHP’ye yönelik operasyonlar, 30 Ekim 2024'te de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK terör örgütünün mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında" tutuklanıp yerine kayyum atanması ile başlamıştı.