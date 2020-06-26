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- İçişleri Bakanlığı'ndan internet kafelerle ilgili genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan internet kafelerle ilgili genelge
Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, koronavirüs tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.
- AA
- 26.06.2020 - 10:21
İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine, "İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri" konulu genelge gönderildi.
Genelgeye göre, internet kafeler ve elektronik oyun yerleri, koronavirüs tedbirlerinin alınması şartıyla 1 Temmuz'da faaliyetlerine başlayabilecek.
İnternet kafeler ve elektronik oyun yerlerine maskesiz girilemeyecek, içeride maske çıkarılmayacak.
Kaydırak, salıncak, kum/top havuzu gibi oyun alanları hariç AVM'ler içindeki elektronik oyun merkezleri de 1 Temmuz'dan itibaren açılabilecek.
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