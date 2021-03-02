İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

Türkiye'de koronavirüs kısıtlamaları kapsamında 1 Mart itibarıyla farklı uygulamalara geçildi.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların esnetilmesinin detaylarını anlattı.

İçişleri Bakanlığı da yeni tedbirler kapsamında, 81 ilin valiliğine "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge gönderdi.

VALİLİKLERCE BELİRLENECEK

Genelgeye göre, risk grubuna göre il bazında alınması gereken koronavirüs tedbirleri ile uyulacak kurallar valiliklerce belirlenecek.

KISITLAMA SIRASINDA ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek.

HAFTA SONU 'DÜŞÜK' VE 'ORTA RİSKLİ' İLLERDE 21:00-05:00 ARASI KISITLAMA

Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

YÜKSEK VE ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE SADECE CUMARTESİ 21:00-05:00 ARASI KISITLAMA

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE 65 YAŞ ÜZERİ VE 20 YAŞ ALTI KISITLAMASI KALKIYOR

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

DÜŞÜK, ORTA VE YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 19:00-21:00 ARASI PAKET SERVİS/GEL-AL

Düşük, orta ve yüksek riskli illerde 07.00-19.00 arasında açık olacak yeme içme yerleri 19.00-21.00'de paket servisi/gel-al, 21.00-00.00'da ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecek.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLERDE 10:00-20:00 ARASI SADECE PAKET SERVİS/GEL-AL

Çok yüksek riskli illerde yeme-içme yerleri 10.00-20.00 arasında paket servis/gel-al, 20.00-00.00 arasında sadece paket servis hizmeti verebilecek.

RESTORANLARA HES KODU İLE GİRİŞ YAPILABİLECEK

Yeme-içme yerleri müşterilerini HES kodu kontrolü yaparak kabul edebilecek.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE HALI SAHALARA HES KODU İLE GİRİŞ

Düşük ve orta riskli illerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla halı saha, yüzme havuzu gibi tesisler 09.00-19.00'da faaliyet gösterebilecek.