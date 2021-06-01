İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

PAZAR GÜNLERİ TAM GÜN KAPANMA UYGULANACAK

Genelgeye göre pazar günleri tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Pazar günleri bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

İKİ DOZ AŞI OLAN 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN AYRICA KISITLAMA YOK

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşı olanlar ile 18 yaş altındakiler için ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

Hakkı bulunmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar pazar günleri dışındaki diğer günlerde 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek, pazar günleri ise tam gün sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olacaklar.

GAZİNOLAR YENİ BİR KARARA KADAR KAPALI

Yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı yüzme havuzları, hamam, sauna ve masaj salonları, nargile salonu ile gazino gibi işyerlerinin faaliyetlerine ara verilmesine devam edilecek.

KAFELERDE MASALARA KISITLI SAYIDA MÜŞTERİ

Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde oyun oynanmasına izin verilmecek ve masalara kısıtlı müsteri oturtulacakaynı masada açık alanlarda 3, kapalı alanlarda 2'den fazla müşteri olamayacak.

SİNEMALAR AÇILDI

Sinema salonları yüzde 50 kapasite sınırıyla "bir koltuk dolu-bir koltuk boş" kuralına uymak şartıyla hizmet verebilecek.

ŞEHİRLERARASI SEYAHATLARDE İZİN BELGESİ İSTENMEYECEK

İçişleri Bakanlığının açıkladığı genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde vatandaşlardan toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek. Alınan bilet, rezervasyon kodu ibraz edilmesi yeterli olacak.

DÜĞÜNLERE ŞARTLI İZİN

Yeni evlenecek olanların merakla beklediği nikah törenleri, nikah merasimi şeklindeki düğünler açık alanlarda, masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması, temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması, yiyecek-içecek ikramının olmaması şartıyla yapılabilecek.

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