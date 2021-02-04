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    İçişleri Bakanlığı'ndan 'örgün eğitim' genelgesi

    81 il valiliğine gönderilen genelgeye göre; örgün eğitim kurumu öğrenci, öğretmen ve çalışanları, sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.
    • AA
    • 04.02.2021 - 16:41
    • Güncelleme : 04.02.2021 - 16:50
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    İçişleri Bakanlığı'ndan 'örgün eğitim' genelgesi

    İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Koronavirüs Tedbirleri İstisnası Hakkında" konulu ek genelge gönderdi.

    Genelgede, Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalardan muaf sayılacağı belirtildi.

    BELGE ŞARTI

    Söz konusu kişilerin, durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ve çalışma ya da ders programını içeren belgeyi ibraz etmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde muaf sayılacağı da bildirildi.

    TOPLU ULAŞIM ARAÇLARINI KULLANABİLECEKLER

    Ayrıca bu kapsamdaki eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen ve çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altındakiler, şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi) kullanma kısıtlamasından da muaf olacak.

    İçişleri Bakanlığı ndan örgün eğitim genelgesi #1

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