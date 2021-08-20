İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunlululuğu" konulu genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı:"6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi ZORUNLULUĞU getirilecektir."

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