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- İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi
İçişleri Bakanlığı'ndan PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi
İçişleri Bakanlığı 81 il Valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunlululuğu" konulu genelge gönderdi.
- İHA
- 20.08.2021 - 21:05
İçişleri Bakanlığı:"6 Eylül 2021 Pazartesi gününden itibaren aşı olmayan kişilerin; konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında negatif sonuçlu PCR testi ZORUNLULUĞU getirilecektir."
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