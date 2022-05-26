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    İçişleri Bakanlığı'ndan sahil kentlerinde 'müsilaj' operasyonu

    İçişleri Bakanlığı, mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon başlattı.
    • 26.05.2022 - 08:53
    • Güncelleme : 26.05.2022 - 09:03
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    İçişleri Bakanlığı'ndan sahil kentlerinde 'müsilaj' operasyonu

    Mafya tipi organize suç örgütlerine göz açtırmayan Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ekipleri, turizm sezonu öncesi sahil şeridindeki illerde operasyonlarını artırdı.

    Turizm işletmelerini zor kullanarak çalıştırdıkları, devlet büyüklerinin adını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, karşı çıkanları tehdit ettikleri, suç örgütüne maddi menfaat sağladıkları, sahte çağrı merkezleri aracılığıyla dolandırıcılık yaptıkları tespit edilen organize suç örgütlerine yönelik Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM ekipleri harekete geçti.

    17 suç grubu ve 315 şüpheliyi kapsadı

    Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Mersin, Muğla, Yalova, Artvin, Giresun, Ordu, Samsun ve Zonguldak olmak üzere 16 ilde eş zamanlı 13 organize suç örgütüyle bağlantılı suç örgütlerinin de aralarında bulunduğu yerel suç örgütleri ve aranan şahıslar ile bu organize suç örgütlerine ruhsatsız silah temini sağlayan 17 suç grubu hakkında 315 şüpheliye yönelik "Müsilaj Operasyonu" başlatıldı.

     

    İçişleri Bakanlığı ndan sahil kentlerinde müsilaj operasyonu #1

    Adreslere baskınlar yapıldı

    Güvenlik güçleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit suçları ile söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçunu işleyerek kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturduğu" tespit edilen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

    16 ilde eş zamanlı "Müsilaj" operasyonu başlatıldı VİDEO

    İçişleri Bakanlığı ndan sahil kentlerinde müsilaj operasyonu #2

    İçişleri Bakanlığı ndan sahil kentlerinde müsilaj operasyonu #3

    İçişleri Bakanlığı ndan sahil kentlerinde müsilaj operasyonu #4

    İçişleri Bakanlığı ndan sahil kentlerinde müsilaj operasyonu #5


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