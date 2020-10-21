İçişleri Bakanlığından sahte genelgelere itibar etmeyin uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bugün Reuters kaynaklı “Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir” haberinin tamamen asılsız olduğu yönünde bir duyuru geldi.

Bugün Reuters'ın üst düzey iki yetkiliyi kaynak gösterdiği haberinde, Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sebebiyle sokağa çıkma yasaklarının geri gelebileceği iddia edildi.

Yapılan bu asılsız haber üzerine İçişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI, İDDİALARA SON NOKTAYI KOYDU

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Reuters kaynaklı ‘Türkiye'de sokağa çıkma yasakları gelebilir’ haberi tamamen asılsızdır. Daha önce de söylediğimiz gibi sahte genelgelere, isimsiz kaynaklara ve manipülatif haberlere itibar edilmemelidir” ifadelerine yer verdi.