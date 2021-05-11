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    İçişleri Bakanlığı'ndan şehitlik ziyareti genelgesi

    İçişleri Bakanlığı'ndan şehitlik ziyareti genelgesi

    İçişleri Bakanlığı, şehit ailelerinin şehitlik ziyaretleri için 2 gün sokağa çıkma yasağından muaf olduklarını açıkladı.
    • AA & Ensonhaber
    • 11.05.2021 - 14:34
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 14:51
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    İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” konulu genelge gönderdi.

    Genelgede devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu vurgulandı.

    2 GÜNLÜK MUAFİYET

    Şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

    Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.

    İçişleri Bakanlığı ndan şehitlik ziyareti genelgesi #1

    PERSONEL VE ARAÇ TEDARİKİ YAPILACAK

    Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

    Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.

    İçişleri Bakanlığı ndan şehitlik ziyareti genelgesi #2

    GEREKLİ HASSASİYET GÖSTERİLECEK

    Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.

    Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.

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