İçişleri Bakanlığı'ndan Sevgililer Günü genelgesi

İçişleri Bakanlığınca valiliklere, "Sevgililer Günü"nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ek genelge yayınladı.

"Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

BELİRLİ SAATLERDE EVLERE SERVİS OLARAK HİZMET VERİLECEK

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.