İçişleri Bakanlığı'ndan 'Seyahat İzin Belgesi' için ek genelge

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge gönderdi. Genelgeye göre, milli sporculardan seyahat izin belgesi istenmeyecek.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine Seyahat İzin Belgesi konulu ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre; kısıtlamada kimlik kartı ve görev belgesi olan, şartları tutan kamu görevlileri, sporcu, yönetici ve diğer görevliler ayrıca seyahat belgesi istenmeyecek.

MİLLİ SPORCULARA SEYAHAT KOLAYLIĞI

Genelgeye göre zorunlu bir kamusal görevin ifası için kurumlarınca görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin yanı sıra profesyonel spor müsabakaları ile yurt içi ve yurt dışı müsabaka ve kamplara katılacağına yönelik ilgili federasyonlarınca belge düzenlenmiş olan milli sporcular, yöneticiler ve diğer görevlilerin (hakem, gözlemci, temsilci vb.) her türlü vasıtayla yapacakları şehirlerarası seyahatlerde kimlik kartı ve görev belgesinin ibrazı yeterli olacak, ayrıca seyahat izin belgesi istenilmeyecek..

Genelgede şu ifadelere yer verildi: