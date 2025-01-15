İçişleri Bakanlığı'ndan telefon dolandırıcılığı uyarısı

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Türkiye'nin kronik sorunlarından biri de telefon dolandırıcılığı...

Belirledikleri kurbanlarına telefonla ulaşıp milyonlarca lira vurgun yapan dolandırıcıların vukuatları bitmiyor.

Tüm uyarılara rağmen kurbanlar, kendilerini polis savcı gibi mesleklere mensup gibi gösterip ellerindeki varlıklarını isteyen dolandırıcılara tüm varlıklarını teslim ediyor.

Eğitim düzeyi, farkındalığı, mesleği ne olursa olsun, dolandırıcıların etkili taktikleri bir anlık da olsa korku ve şüpheye düşen kurbanları savunmasız bırakıyor.

BAKANLIKTAN TELEFON DOLANDIRICILIĞI UYARISI

Adlarının terör örgütleri soruşturmasına karıştığını duyan kurbanlar çözülüyor ve tüm varlıklarını dolandırıcılara kaptırıyor.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, halkı bilinçlendirmek için çalışmalar yürütüyor. Bakanlık sık sık yaptığı SMS bilgilendirmesine bir yenisini daha ekledi.

"ALO POLİS YALANINA İNANMAYIN"

Bakanlığın telefonlara gönderdiği uyarı mesajında şu ifadelere yer verildi: