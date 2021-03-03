İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere, işyerlerinin çalışma saatleriyle ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı, valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında, 1 Mart itibarıyla kısıtlamalar esnetilmeye başlatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı, kontrollü normalleşme süreciyle alakalı 81 ilin valiliğine bir genelge göndermişti.

Bakanlık tarafından valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" konulu yeni bir genelge gönderildi.

Genelgede, koronavirüs salgınıyla mücadele virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce valiliklere gönderilen genelgeleri ile bazı işyerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği hatırlatıldı.

İŞYERLERİNİN ÇALIŞMA SAATLERİ 07:00-20:00 OLARAK BELİRLENDİ

Genelgede, daha önce açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan işyerlerinin de (bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb.) açılış-kapanış saatlerinin düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlendiği belirtildi.

Vali ve kaymakamlarca belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararları ivedilikle alınacak.