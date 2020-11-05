İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona genelgesi

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdi.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanırken gün gün ölü ve enfekte sayıları artıyor.

İlaç ve aşı çalışmalarının yanında, salgının önlenmesi için alınan önlemler, pandeminin seyrine göre sıkılaştırılıp gevşetiliyor.

Bu kapsamda Türkiye genelinde artan vaka sayılarının ardından, alınan önlem kararlarının uygulanıp uygulanmadığı konusunda denetimler gerçekleştiriliyor.

BAKANLIKTAN YENİ GENELGE

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs denetimlerinin sahada daha etkin yapılması için valiliklere "Koronavirüs salgını denetimleri" konulu genelge gönderdi.

EKİP SAYISI ARTACAK

Yarından itibaren denetimlerin daha etkin yapılması için vatandaşların yoğun olduğu cadde, sokak, pazar yerlerinde görevli ekip sayısı artırılacak.

Denetimlerde yerel yönetimlerin imkanı seferber edilecek özellikle iş yeri cadde/sokak denetimlerinde zabıta personelinin tamamı görevlendirilebilecek.

ARAÇLAR TEK TEK DENETLENECEK

Denetimlerde, şehirler arası ve şehir içi toplu ulaşım araçları ile taksiler tek tek durdurulacak ve tedbirlere uyulup uyulmadığına bakılacak.