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    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

    Genelgeye göre il ve ilçelerdeki koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak.
    • AA
    • 10.08.2020 - 13:02
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    İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

    İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Koronavirüs Tedbirleri Denetimleri" konulu genelge gönderildi.

    Genelgeye göre il ve ilçelerdeki koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak.

    TEK TEK KONTROL EDİLECEK

    Konaklama tesisleri, AVM'ler, pazar yerleri, lokanta, kahve, kıraathane, kuaför ve güzellik merkezleri denetim kapsamında tek tek kontrol edilecek.

    İçişleri Bakanlığı ndan yeni koronavirüs genelgesi #1

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