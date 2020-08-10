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İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

Genelgeye göre il ve ilçelerdeki koronavirüs tedbirlerine yönelik denetimlere vali, kaymakam ve muhtarlar da katılacak.