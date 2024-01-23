İçişleri Bakanlığı'nın yeni hedefi: Trafikte sıfır can kaybı Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'nın yapıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın trafikte 'sıfır can kaybı' hedefiyle hazırlandığını belirtti.

DHA

Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın başkanlığında yapılan toplantıdan, trafikte 'sıfır can kaybı' hedefi çıktı.

Konuya ilişkin açıklama, Bakan Ali Yerlikaya'dan geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'nı, kurul üyesi bakanlıkların Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ile ilgili kurum ve kuruluşların başkan ve genel müdürleriyle birlikte gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Trafikte sıfır can kaybı hedefi

Yerlikaya, "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' trafikte sıfır can kaybı hedefiyle hazırlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, 'Güvenli Sistem Yaklaşımı' esas alınarak hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)