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    İçişleri'nden 81 ile 'maske' genelgesi

    İçişleri Bakanlığı, "kapalı alanlarda maske kullanımı"na ilişkin genelge yayınladı.
    • 27.04.2022 - 10:49
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    İçişleri'nden 81 ile 'maske' genelgesi

    İçişleri Bakanlığı, "kapalı alanlarda maske kullanımı"na ilişkin genelge yayınladı.

    Genelgenin detayları şu şekilde:

    "1. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmiştir.

    2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilecektir.

    Valilerimizce, yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınacak ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir."

    AYRINTILAR GELECEK...


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