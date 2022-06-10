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İçişleri'nden 'düğün, nişan, asker uğurlaması' genelgesi

İçişleri'nden 'düğün, nişan, asker uğurlaması' genelgesi

Genelgede; düğün, nişan ve asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.