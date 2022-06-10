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- İçişleri'nden 'düğün, nişan, asker uğurlaması' genelgesi
İçişleri'nden 'düğün, nişan, asker uğurlaması' genelgesi
Genelgede; düğün, nişan ve asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.
- 10.06.2022 - 10:18
- Güncelleme : 10.06.2022 - 10:29
İçişleri Bakanlığı düğün, nişan, asker uğurlaması vb. etkinlikler için 81 il valiliğine yeni bir genelge daha gönderdi.
Genelgede, yaz aylarında artan düğün, nişan, asker uğurlaması etkinlikleri dolayısıyla ateşli silahla havaya ateş açılması olaylarına karşı dikkatli olunması ve tedbirlerin gözden geçirilmesi istendi.
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