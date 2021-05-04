İçişleri'nden marketlerde sigara satışına yönelik açıklama

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, tam kapanma sürecinde "Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor?" sorusuna cevap verdi. Çataklı, sigaraya ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal, salgına yönelik alınan tedbirler çerçevesinde İçişleri Bakanlığı'na öneride bulunmuş, tam kapanmada sigara satışının da yasaklanması gerektiğini ifade etmişti.

Bu öneriden günler sonra İçişleri Bakanlığı, dün gece saatlerinde 81 İl Valiliğine 'Market Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.

SİGARA SATIŞINA YÖNELİK KISITLAMA İDDİASI

Cuma gününden itibaren zincir ve süper marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışında satış yapılamayacağının belirtildiği genelgede, sigara satışına yönelik bir kısıtlama geleceği iddiası gündem oldu.

ÇATAKLI, MERAK EDİLEN SORUYU CEVAPLADI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı da bugün yaptığı açıklamada, ''Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor?'' sorusuna yanıt verdi.

Çataklı, market önlemlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını açıkladı.

'SOSYAL MEDYA DEDİKODUSU'

Çataklı ayrıca, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.