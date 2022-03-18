İçişleri'nden 'Suriyeli bebek oranı' açıklaması

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ü Suriyeli" iddialarının doğru olmadığını, Türkiye’de Suriyeli bebek oranın yüzde 8, Hatay’da ise 4’te 1 olduğunu söyledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş'ın, "Hatay’da doğan 4 çocuktan 3'ünün Suriyeli olduğu" iddialarına yanıt verdi.

Çataklı, Savaş'ın açıkça yalan söyleyerek Türk milletini tahrik etmeye kalktığını kaydetti.

TÜRKİYE'DE YÜZDE 8, HATAY'DA 4'TE 1

Çataklı, "Türkiye’de doğan Suriyeli bebek oranı yüzde 8, Hatay’da ise 4’te 1’dir." ifadelerini kullandı.

"Rakamlar üzerinden yalan söyleyerek ırkçılık yapmak, tam da faşist zihniyetin alışkanlığıdır." değerlendirmesinde bulunan Çataklı, Hatay Valiliğince Savaş hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.