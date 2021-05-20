ICP coin nedir? ICP Coin (Internet Computer) hakkında merak edilenler..

Kripto para piyasasında değer kazanarak dokuzuncu sıraya kadar yükselen Internet Computer (ICP) coin, kripto para yatırımı yapan kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki, ICP coin nedir?

DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak her geçen gün kripto paraya olan ilgi de artıyor.

Kripto para piyasasına artan ilgiyle birlikte alt coin aramaları da hız kazanıyor. Son zamanlarda öne çıkan Dogecoin, Shiba, Reef, Pig coin, MATIC coin gibi alt coinlerin ardından IPC coin (Internet Computer) de merak edilenler arasında yerini aldı.

Kripto para yatırımı yapmak isteyen ve borsayı yakından takip eden vatandaşlar, IPC coin (Internet Computer) nedir? sorusuna yanıt arıyor.

Peki, IPC coin (Internet Computer) nedir? İşte IPC coin (Internet Computer) hakkında merak edilenler...

INTERNET COMPUTER (ICP COİN) NEDİR?

Internet Computer, geleneksel internet yapısını, arka uç yazılım barındırabilecek hale getirerek küresel bir işlem platformuna dönüştürmeyi amaçlayan blockchaine denir. Bu blockchainin kullanım amaçlı tokenine ise ICP denir. Alfa mainnet'i 18 Aralık 2020 tarihinde başlatılan Internet Computer, 10 Mayıs 2021 tarihinde tamamen erişime açılmıştır.

İnternet hızında ve sınırsız kapasite ile çalışan ilk blockchain olan Internet Computer, akıllı sözleşme hesaplama ve verilerini ölçeklendirmektedir. İnternet hızında çalışmalarına olanak sağlamakta, verileri etkili bir şekilde işleyip saklayabilmekte ve geliştiricilere güçlü yazılım çerçeveleri sunmaktadır.

Internet Computer, aynı zamanda Ethereum ile tamamen uyumlu bir sistem geliştirmeyi ve Ethereum akıllı sözleşmelerinin çalışabileceği bir merkeziyetsiz bulut olmayı amaçlamaktadır.

Geliştiriciler, Internet Computer ağını kullanarak, kodlarını doğrudan genel internete yükleyebilmektedir. Sunucu bilgisayarlara ve ticari bulut hizmetlerine ihtiyaç duymadan web siteleri, kurumsal bilgi işlem sistemleri ve internet hizmetleri oluşturabilmektedir.

Blockchain, tüm bunların yanı sıra geleneksel bilişim teknolojilerinin en büyük sorunlarından biri olan sistem güvenliğine de çözüm getirmekte ve Büyük Teknoloji şirketlerinin elinde tekelleşen internet hizmetlerini, bu şirketlere ihtiyaç duymadan oluşturmaya olanak sağlamaktadır.

ICP (INTERNET COMPUTER) KİM TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ?

Internet Computer, DFINITY Vakfı'nın bir projesidir. İsviçre merkezli kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan DFINITY Vakfı; Palo Alto, San Francisco ve Zürih gibi şehirlerdeki araştırma merkezlerini denetlemektedir.

Japonya, Almanya, Birleşik Krallık ve ABD gibi ülkelerde de ekipleri bulunan DFINITY, 2016 yılında Dominic Williams tarafından kurulmuştur.

Ana amacı Internet Computer projesini inşa etmek ve sürdürmek olan DFINITY Vakfı, resmi internet sitesinde misyonunu şu şekilde açıklamıştır:

"Misyonumuz, Internet Computer'ı inşa etmek ve böylece interneti süper güçlere sahip güvenli yazılıma ev sahipliği yapan bir bilgisayar olarak yeniden şekillendirmektir. Internet Computer; kurcalamaya dayanıklı, hızlı ve dünya genelinde milyarlarca kullanıcıya kadar ölçeklenebilen yeni bir teknolojidir ve Büyük Teknoloji şirketlerinin interneti tekelleştirmesini durdurmayı vadeden yeni bir tür otonom yazılımı destekler."





ICP COIN NASIL ALINIR?

10 Mayıs'ta blockchain'in erişime açılmasıyla birçok kripto para borsasında listelenen ICP coini; Binance, Huobi, Coinbase Pro, KuCoin, Gate.io, OKEx ve Coinlist Pro gibi borsalardan alıp satmak mümkündür.