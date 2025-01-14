İdare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de

AA & Ensonhaber

Resmi Gazete'de yer alan bazı illerde idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasına ve yargı çevrelerinin belirlenmesine ilişkin Adalet Bakanlığı kararına göre Ağrı'da vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Ağrı ve Iğdır illerinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Niğde'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Niğde ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Şırnak'ta 1. ve 2. idare mahkemeleri ile vergi mahkemesi kurulması ve yargı çevrelerinin 'Şırnak ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Tunceli'de idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Tunceli ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi, Yalova'da idare mahkemesi kurulması ve yargı çevresinin 'Yalova ilinin mülki sınırları' olarak belirlenmesi kararlaştırıldı.

BAKAN TUNÇ'TAN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu kararla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarını kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirterek şunları kaydetti: