İdari izinler kalktı mı? Hamile, kronik hasta ve 60 yaş üzeri idari izinde son durum..

İdari izinler kalktı mı? Hamile, kronik hasta ve 60 yaş üzeri idari izinde son durum..

Kabine Toplantısı'nın ardından hamile, kronik hasta ve 60 yaş üzerine verilen idari izinlerin kaldırılıp kaldırılmadığı araştırma konusu oldu. Peki idari izinler kalktı mı, son durum nedir?

Hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 60 yaş üzeri vatandaşlar, pandemi nedeniyle idari izin hakkını kullanabiliyordu.

21 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından hamile, kronik hasta ve 60 yaş üzerine verilen idari izinlerin son durumu merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçildiğini belirtmesi üzerine binlerce vatandaş, idari izinler kalktı mı, son durum nedir sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki idari izinler kalktı mı? İşte hamile, kronik hasta ve 60 yaş üzeri idari izinde son durum...

İDARİ İZİNLER KALKTI MI?

Binlerca vatandaş, kamuda idari izin hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların normal mesai düzenine geçeceklerini duyurdu.

Akabinde kamuda hamile, kronik hasta ve 60 yaş üzerine verilen idari izinlerin akıbeti de araştırma konusu oldu.

Dün yapılan Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, 1 Temmuz'dan itibaren kamuda normal mesai uygulamsına geçiliyor. Ancak merakla araştırılan idari izinlere yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Detayların İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazanması bekleniyor.