İdari izinlerle ilgili yeni genelge: Kronik hasta, 60 yaş üstü ve hamileler ne zaman işe başlayacak?

İdari izinlerle ilgili yeni genelge: Kronik hasta, 60 yaş üstü ve hamileler ne zaman işe başlayacak?

1 Temmuz normalleşme dönemi öncesinde kamuda 60 yaş üstü, kronik hasta ve hamilelerin işe dönüş tarihi merak konusu oldu. Peki kamuda kronik hasta, 60 yaş üstü ve hamileler ne zaman işe başlayacak?

Hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 60 yaş üzeri vatandaşlar, pandemi nedeniyle idari izin hakkını kullanabiliyordu.

1 Temmuz Perşembe gününden itibaren kademeli normalleşme sürecinin üçüncü etabına geçiş yapılacak olması nedeniyle hamile, kronik hasta ve 60 yaş üzerine verilen idari izinlerin akıbeti merak konusu oldu.

Kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme sürecine ilişkin yeni genelgenin yayımlanmasının ardından binlerce vatandaşın merakla araştırdığı ''İdari izinler kalktı mı? Kronik hasta, 60 yaş üstü ve hamileler ne zaman işe başlayacak?'' soruları yanıt buldu.

Peki Kronik hasta, 60 yaş üstü ve hamileler ne zaman işe başlayacak? İşte İdari izinlerle iglili yeni genelge...

KRONİK HASTA, 60 YAŞ ÜSTÜ VE HAMİLELER NE ZAMAN İŞE BAŞLAYACAK?

Kamuda kronik hasta, hamileler ve 60 yaş üzeri vatandaşlar ne zaman işe başlayacak? sorusu 1 Temmuz normalleşme dönemi öncesinde çalışanların odaklandığı konular arasında yerini aldı.

İdari izinlerin son durumu araştırılırken, Cumhurbaşkanlığının kamu kurum ve kuruluşlarında normalleşme sürecine ilişkin genelgesi yayımlandı.

Genelgeye göre, kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edecek.

İDARİ İZİNLERİ DEVAM EDECEK OLANLAR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan genelgede, 14 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu 2021/8 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı belirtilerek, 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının normal düzen ve mesai saatlerinde çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Genelgede, Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanların idari izinli sayılmaya devam edileceği bildirildi.

İHTİYAÇ HALİNDE GÖREVE ÇAĞRILACAKLAR

Bu genelge kapsamında idari izinli sayılanların göreve gelmedikleri süre zarfında istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacakları ifade edilen genelgede, söz konusu çalışanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük haklarının saklı olup hizmetin yürütülmesi açısından sorumluluklarının görev yerinde çalışanlar ile eşit olduğu, bu çalışanların amirlerinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacağı ve hizmetine ihtiyaç duyulanların görevlerine dönecekleri belirtildi.

KAPALI ALANLARDA ÖNLEMLER DEVAM EDECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterileceği vurgulanan genelgede, tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanları, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işleminin yapılması gibi gerekli tedbirlerin devam ettirileceği vurgulandı.