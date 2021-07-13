İdari tatil nedir, özel sektörü kapsar mı? İşte idari izin hakkında merak edilenler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, pazartesi günkü yarım günün idari tatil olarak belirlendiğini duyurdu. Peki idari tatil nedir? İdari tatil kimleri kapsar, özel sektörü kapsar mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Temmuz 2021 Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili hakkında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada, ''Kabine Toplantımızda yaptığımız istişarede Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık.'' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarının ardından idari tatil hakkında araştırmalar hız kazandı. Milyonlarca vatandaş, idari tatilin kimleri kapsadığını merak ediyor.

Peki idari tatil nedir, kaç gün? İdari tatil kimleri kapsar, özel sektörü kapsar mı? İşte detaylar...

İDARİ TATİL NEDİR?

İdari izin 657 Sayılı Kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır.

İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor." dedi. Buna göre 2021 yılında Kurban Bayramı tatili, 9 gün oldu.

İDARİ TATİL KİMLERİ KAPSAR, ÖZEL SEKTÖRÜ KAPSAR MI?

İdari tatil, sadece devlet memurlarının faydalanabildiği ancak özel sektör çalışanlarını etkilemeyen izin türüdür. Yani özel sektör çalışanları için "idari izin" gibi bir seçenek bulunmamaktadır.

Öte yandan idari tatilden sadece memurları değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da faydalanmaktadır.

İznin kullanılması durumunda çalışanın maaşından kesilmesi veya yıllık izinden düşülmesi söz konusu değildir.