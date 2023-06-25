İDE Akademi mezuniyet töreni düzenlendi İslam Düşünce Enstitüsü'nün (İDE) Akademi 2022-2023 Yüksek İhtisas Programı'nın kapanış konferansına ve mezuniyet törenine önemli isimler katıldı.

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Eğitim alanında mezuniyet programları yoğunluğu yaşanıyor.

Program düzenleyen okullardan biri de İslam Düşünce Enstitüsü'nün (İDE) Akademi oldu.

5 yıl önce faaliyet göstermeye başlayan İDE, bu yıl mezuniyet törenini Ankara Gazi Üniversitesi Mimar Kemaleddin Salonunda gerçekleştirdi.

Önemli isimler katıldı

2022-2023 Yüksek İhtisas Programı'nın kapanış konferansına ve mezuniyet törenine çok sayıda önemli isim katıldı.

Programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra, İDE Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Gazi Üniversitesi Rektörü Musa Yıldız ve Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar yer aldı.

Sertifikalar takdim edildi

İlk olarak Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, tasavvuf musikisinden seçkilere de yer verildi.

Konuşmaların ardından ise mezuniyet merasimi ve sertifika takdimine geçildi.

Son olarak toplu fotoğraf çekilerek yemeğe geçildi.

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