IDEF 2021 ertelendi mi? IDEF fuarı ne zaman yapılacak?

15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda ertelendi. Peki IDEF ne zaman yapılacak? İşte IDEF fuar tarihi 2021..

Türkiye'nin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, ertelendi. 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda IDEF'i ileri bir tarihe erteledi.

Fuarın 25-28 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılması bekleniyordu. Haberin ardından vatandaşlar IDEF ile ilgili detayları araştırmaya başladı.

IDEF 2021 ne zaman? IDEF fuarı ne zamana ertelendi? İşte ayrıntılar..

IDEF FUARI 2021 NE ZAMAN?

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından (TSKGV) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 25-28 Mayıs'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde icra edilmesi planlanan IDEF 2021, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 17-20 Ağustos'ta aynı şartlar dahilinde icra edilecek.

IDEF NEDİR