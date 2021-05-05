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- IDEF 2021 ertelendi mi? IDEF fuarı ne zaman yapılacak?
IDEF 2021 ertelendi mi? IDEF fuarı ne zaman yapılacak?
- Haber Merkezi
- 05.05.2021 - 16:24
Türkiye'nin Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF, ertelendi. 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda IDEF'i ileri bir tarihe erteledi.
Fuarın 25-28 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılması bekleniyordu. Haberin ardından vatandaşlar IDEF ile ilgili detayları araştırmaya başladı.
IDEF 2021 ne zaman? IDEF fuarı ne zamana ertelendi? İşte ayrıntılar..
IDEF FUARI 2021 NE ZAMAN?
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfından (TSKGV) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 25-28 Mayıs'ta TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde icra edilmesi planlanan IDEF 2021, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda 17-20 Ağustos'ta aynı şartlar dahilinde icra edilecek.
IDEF NEDİR
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Türkiye'de düzenlenen bir savunma sanayi fuarıdır. Fuar 1993 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri Vakfı tarafından düzenlenmekte olup genellikle Ankara veya İstanbul'da gerçekleştirilmektedir.